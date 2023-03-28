مشاهد ومواقف كوميدية متعددة تضمنها مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في الحلقات الأولى منه، ما جعله يلقى تفاعلا كبيرا من المشاهدين، لا سيما مُحبي مشاهدة ومتابعة المسلسلات الرمضانية، لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث للكثيرين، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل، إذ أنّ عدم مشاهدة حلقة معينة أو جزء منها، قد يعوقهم عن فهم مشاهد متعددة في الحلقات التالية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويُعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين عبر شبكة قنوات «DMC» بالإضافة أيضًا إلى منصة «Watch IT»؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني أن الحلقة الأخيرة منه تُعرض في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

يُصنف مسلسل الصفارة على أنه عمل كوميدي تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يلعب دوره الفنان أحمد أمين، يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين، في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.