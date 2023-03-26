آية سماحة عن مشاركتها في مسلسل الصفارة: العمل مع أحمد أمين مطمئن

كشفت الفنانة آية سماحة كواليس اشتراكها في مسلسل «الصفارة»، والذي يعرض تزامنا مع شهر رمضان المبارك، قائلة إن العمل مع الفنان أحمد أمين مطمئن لها وأنها في يد أمينة.

أحمد أمين ممثل مثقف ويدعم الكل

وأضافت آية سماحة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أحمد أمين ممثل مثقف يدعم كل محيطيه ويركز في تفاصيل تتعلم منها، والاشتراك معه في أي عمل يكون بالنسبة لها تجربة جديدة.

ولفتت إلى أن تصوير مسلسل الصفارة يوشك على الانتهاء، موضحا أن كل فريق العمل تتشارك في «الإيفيهات»، والجميع يستغل هذه الفرصة.

أجواء مسلسل الصفارة مختلفة

وأشارت إلى أنها اشتركت مع الفنان أحمد أمين من قبل ذلك في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، ولكن الأجواء كانت مختلفة عن مسلسل الصفارة لأنه كوميدي بينما ما وراء الطبيعية كان أجواء رعب.