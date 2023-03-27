حبس المتهم بقتل طفلته بالجيزة 4 أيام

خضع المتهم بقتل طفلته في الوراق بمحافظة الجيزة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول جثة لطفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات من قبل أبيها المتهم بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن من ضبطه. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

يقول المحامي محمود عبدالله إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات».