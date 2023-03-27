رئيس الحكومة البريطانية يرفض دعوة الوزير الأول في إسكتلندا لاستقلال بلاده

كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، عن تطلعه للعمل مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد حمزة يوسف، لكنّه رفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وذكر متحدّث باسم سوناك للصحافيين بحسب وكالة الأنباء الفرنسية مساء اليوم الإثنين، إنّ الاسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن «يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أيّ شيء آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل (المستشفيات)».

فوز حمزة يوسف بالمنصب

وفاز حمزة يوسف، بالسباق على قيادة الحزب الاسكتلندي الوطني الحاكم في إسكتلندا، ليصبح الوزير الأول (رئيس الوزراء)، خلفاً لنيكولا ستورجن التي أعلنت تنحيها الشهر الماضي، وسيخوص جولة تصويت في البرلمان قبل أن ينصب الوزير الأول في إسكتلندا.