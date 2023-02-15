9 معلومات عن رئيسة وزراء اسكتلندا بعد إعلان استقالتها على الهواء مباشرة

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، اليوم، استقالتها المفاجئة على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه يجب إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي جرى الترتيب له في إدنبرة: « في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن للاستقالة».

وترصد «الوطن» أهم 9 معلومات عن ستورجن بعد استقالتها علي الهواء مباشرة:

1- ولدت ستورجن، في 19 يوليو 1970، بايرشاير، وتخرجت من كلية القانون، من جامعة جلاسكو، وعملت محامية قبل انتخابها للبرلمان الاسكتلندية في عام 1999.

2- عملت كوزيرة للتعليم والصحة والعدالة، وفي عام 2004 أعلنت عن ترشيحها لمنصب قيادة الحزب الوطني، ولكن انتسحبت لصالح أليكس سالموند.

3- وفي عام 2011 قام سالموند بتعينها سكرتيرة لمجلس الوزراء للبنية التحتية والاستثمار الرأسمالي والمدن، وأشرفت في دورها الجديد علي العملية التشريعية لـ استفتاء 2014 علي الاستقلال الاسكتلندي وكانت مسؤولة عن حملة استفتاء الحزب الوطني الاسكتلندي، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» الإخبارية.

4- وفي نوفمبر من عام 2014، استقال سالموند وقام بانتخاب ستورجن دون معارضة كزعيم للحزب الوطني الاسكتلندي وتم تعينها أول وزيرة.

حملة استقلال استكلندا من الاتحاد الأوروبي

5- وفي عام 2016، قامت بحملة استقلال اسكتلندا في استفتاء المملكة المتحدة، لكن صوت الأغلبية بتصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، كما عاد الحزب الوطني الاسكتلندي كأكبر حزب منفرد في البرلمان الاسكتلندي، وحصلت ستورجن علي فترة ولاية ثانية كوزيرة أولى، وشكلت حكومة أقبلة في الحزب الوطني الاسكتلندي، في ولايتها الثانية، أشرفت على المزيد من السلطات الضريبية، بما في ذلك إدخال بنك الاستثمار الوطني الاسكتلندي والضمان الاجتماعي في اسكتلندا.

6- وقامت ستورجن في ظل ظروف كوفيد-19 بالاستجابة للحكومة الاسكتلندية، حيث قامت بتنفيذ سلسلة من القيود علي الجتمعات الاجتماعية وطرح برنامج اللقاح، وفي عام 2021، حصل الحزب الوطني الاسكتلندي على مقعد في انتخابات البرلمان الاسكتلندي.

7- وفي 25 مايو 2022، أصبحت ستورجن أول وزيرة في اسكتلندا خدمة لأطول فترة، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي احتفظ به سلفها.

حملة خروج ثانية من الاتحاد الأوروبي

8- وفي يونيو 2022، أطلقت ستورجن حملة لإجراء استفتاء ثان في 19 أكتوبر 2023 للخروج من الاتحاد الأوروبي، رهنا بحكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وفي 23 نوفمبر 2022، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الحكومة الاسكتلندية لا يمكنها إجراء استفتاء على الاستقلال دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.

9- وفي 15 فبراير 2023، اليوم، أعلنت ستورجن أنها ستستقيل من منصبها كوزيرة أولى وزعيمة للحزب الوطني الاسكتلندي بمجرد انتخاب زعيم جديد.