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أشرف زكي يقدم بلاغًا للنائب العام ضد حاتم الحويني لإساءته للفنانين

كتب:

أبانوب رجائي
07:59 م | الإثنين 27 مارس 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد حاتم الحويني؛ لإهانته للفنانين، وتوجيه عدة اتهامات لصناع الفن والفنانين.

وتضمن البلاغ إساءة الحويني لمسلسل الإمام الشافعي، واتهامه بالتحريف والتضليل.

يذكر أن الأعمال المعروضة في الأيام الأولى من السباق الرمضاني استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، وذلك بسبب التنوع والاختلاف ولعل أبرزها «الكتيبة 101، سره الباتع، سيرة الإمام، الكبير أوي».

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