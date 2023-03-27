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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يضع شرطا لإعادة وزير الدفاع لمنصبه

كتب:

عمرو حسني
07:14 م | الإثنين 27 مارس 2023
تظاهرات في إسرائيل

تظاهرات في إسرائيل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اشترط على وزير الدفاع يوآف جالانت، أن يستقيل من الكنيست ليعيده لمنصبه، مبينة أن وزير الدفاع المقال رفض شرط الاستقالة من الكنيست ليعود لمنصبه.

البيت الأبيض يعلق على الوضع في إسرائيل

بدوره قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين بحسب قناة «العربية»: «الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ليس قلقا من انجرار إسرائيل إلى حرب أهلية».

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