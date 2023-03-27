أفعال تبطل الصيام قد لا يعرفها الكثيرون منها النية.. اعرفها

يحرص الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، على اغتنام ثواب الصيام، ويزداد التساؤل بينهم عن مبطلات الصيام، ونظرا لذلك، أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عدد المفطرات التي ربما يجهلها البعض من المسلمين، وذلك كي يتجنبها المسلمون على مدار الشهر الكريم، بحيث لا يخسر المسلم صيام اليوم، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» تلك المبطلات.

تبييت النية

ومن أهم الأمور في الصيام هي تبييت النية، وقد أوضح مركز الأزهر أن نية الصيام يجب أن تكون حاضرة ومبيَّتة، ويقول: «الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه، وبعد، فلا يشترط التلفظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (أخرجه النسائي).

وقال: «لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه، والله تعالى أعلم، وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ».

مبطلات الصيام

ومن مبطلات الصيام التي أشار لها مركز الأزهر العالمي للفتوى:

1- نزول دم الحيض أو النفاس من المرأة.

2- إنزال المني بشهوة في اليقظة.

3- الجماع في نهار رمضان ولو بلا إنزال.

4- التدخين.

5- استنشاق الأدخنة عمدا.. أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر.

6- غاز التخدير «البنج» إذا كان سائلا مصحوبا بهواء مضغوط.

7- الأكل والشرب عمدا.