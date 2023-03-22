عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب عن أهم الفتاوى الرمضانية

قال الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ الوصول إلى الفتوى الموثوقة أمر ليس صعبا، في ظل التطور التكنولوجي الكبير، موضحا أنّ المرصد سيعمل على مدار 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً في شهر رمضان، للتفاعل مع أسئلة المواطنين.

رقم الهاتف 19906 للحصول على الفتوى

وأضاف المشد، خلال حواره على القناة الأولى: «لدينا مفتين متخصصين في الفتوى، ويمكنهم الرد على أسئلة الجمهور إما من خلال الاتصالات الهاتفية على رقم 19906 على مدار 12 ساعة، أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل رسائل الماسنجر على مدار 24 ساعة».

فتاوى الصيام

وأجاب عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن بعض الأسئلة، قائلا إنّ تناول الطعام والشراب ناسيا لا يفسد الصيام، لكن بمجرد التذكر يجب التوقف تماما، وأضاف أنّ المرأة الحائض لا يجوز لها لمس المصحف مباشرة، ولها أن تمسه بحائل مثل ارتداء القفازات، وللمرأة أن تقرأ القرآن أو تذكر اللهَ حتى لو كانت على هذا النحو من العذر.

وتابع: «بالنسبة لغير المتوضئين وحكم قراءة القرآن بالنسبة لهم، فهذه مسألة خلافية واجتهادية، اجتهد فيها الفقهاء، ومن آداب تلاوة القرآن ألا يمسك الإنسان المصحف إلا وهو متوضئ، ولكن لا مشكلة من قراءة القرآن من الآي باد أو الهاتف المحمول حتى لو لم يكن متوضئا».

وأشار إلى أنّه لا ضير من استنشاق رائحة الطعام، خاصة أنّه من الأمور المحيطة بنا، كما شدد على أنّ من يحدد إمكانية الصيام للمرضى هو الطبيب، فمسائل الدين تُبنى فيها الفتوى على استشارة المتخصصة، وللمفطر أن يقضي في أيام أخرى، وإذا كانت حالته المرضية لا تسمح بالصوم على الإطلاق يجب اللجوء إلى الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.