خريطة متنوعة على قناو الناس: «آيات بينات ونبي الرحمة».. وبث مباشر لـ«التراويح»

قناة فضائية تنشر الفكر الوسطى وتتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة، تسعى إلى المحافظة على منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع عبر مجموعة متنوعة من البرامج التى تُلبِّى رغبات المشاهدين على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم، هكذا جاءت الانطلاقة الجديدة لقناة «الناس» تحت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تزامناً مع حلول شهر رمضان، تحت شعار «ما ينفع الناس فى أمور دينهم ودنياهم».

نشر الفكر الوسطي أهم الأهداف في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة

وتهتم قناة الناس فى ثوبها الجديد، من خلال خطة برامجها، بتوعية الجمهور وتقديم المعلومات الدينية المختلفة بأسلوب سهل ومبسط حتى يسهل على عموم الناس فهمها، ومنها برنامج «آيات بينات» بمشاركة علماء من الأزهر وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ويعرض البرنامج تفسير القرآن الكريم بلغة سهلة وبأسلوب مباشر يفهمه عموم الناس، وبرنامج «نبى الرحمة»، الذى تقوم فكرته على المزج بين التعريف بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الاقتداء به. وتحاول القناة، من خلال باقة برامجها، معالجة الأفكار المتطرفة والمغلوطة فى مثل برنامج «فكر»، الذى يقدم معالجة للفكر المتطرف والمغلوط، ويتم بثه من داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتعرض القناة برنامج «يومك فى رمضان» ويهدف إلى تعريف المسلم بما يجب عليه فى الشهر الكريم، ويقدمه الداعية الليبى أحمد الطلحى.

وتشمل الخريطة البرامجية للقناة فى رمضان بثاً مباشراً للصلوات من مختلف دول العالم تحت شعار «سفراء دولة التلاوة حول العالم» بأصوات مصرية عن طريق مبتعثى وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة حول العالم، من ألمانيا، وولاية تكساس فى الولايات المتحدة، وجزر المالديف، ودول أيرلندا وبلجيكا وطوكيو والكونغو، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى باقة من أبرز البرامج، منها برنامج «دولة التلاوة»، ويقدمه الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وبرنامج «للفتوى حكاية»، ويقدمه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وبرنامج «رميم»، ويقدمه الداعية مصطفى حسنى، وبرنامج «قلوب عامرة»، وتقدمه الدكتورة نادية عمارة، وبرنامج «لعلهم يفقهون»، يقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز، وبرنامج «فتاوى الناس»، ويتناول قضايا الناس وأهم الفتاوى فى أمور الدين والدنيا، وبرنامج «مع التلاوة»، ويقدمه القارئ أحمد تميم المراغى والقارئ هانى الحسينى.

برنامج «يومك في رمضان»، ويقدمه الداعية الليبي أحمد الطلحي

وتشمل خريطة القناة أيضاً برنامج «أجمل ما عندنا» الذى يستعرض التراث النادر لعلماء الأمة، وبرنامج «آيات بينات»، ويقدمه علماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وبرنامج «نبى الرحمة»، ويقدمه الدكتور ياسر عبدالقادر، والدكتور أحمد نبوى، والدكتور محمد يحيى الكتانى والشيخ أحمد سيف الداعية الإسلامى، وبرنامج «يومك فى رمضان»، ويقدمه الداعية الليبى أحمد الطلحى، وبرنامج «البيت»، ويقدمه الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وبرنامج «فكر»، لتناول الفكر المتطرف وكيفية معالجته.

وتقدم القناة باقة متنوعة من البرامج خلال شهر رمضان التى تهدف إلى تقديم ما ينفع الناس فى أمور دينهم ودنياهم، ويقدمها مجموعة متميزة من العلماء والمفكرين والإعلاميين، أبرزهم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، والداعية الإسلامى مصطفى حسنى، والدكتور عمرو الوردانى، والدكتورة نادية عمارة، والشيخان خالد الجندى ورمضان عبدالمعز، والقارئ أحمد تميم المراغى، والدكتور هانى تمام، والقارئ هانى الحسينى.

وتعرض «الناس»، ضمن خطتها للشهر الكريم، عدداً من المسلسلات التى تخدم أهدافها، منها مسلسل رسالة الإمام الشافعى للفنان خالد النبوى، الذى يستعرض السيرة الذاتية للإمام الشافعى أحد أبرز الأئمة الذين رسموا معالم الفقه اﻹسلامى لقرون طويلة، وقضى حياته بين مكة والعراق ومصر، فضلاً عن مسلسلات تراثية منها «عصر الأئمة».