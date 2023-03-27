باحث بمرصد الأزهر عبر قناة الناس: الصيام يغرس نصف الصبر في نفس المؤمن

أكد محمد عبودة، باحث بمرصد الأزهر، أنّ الصيام يغرس قيما طيبة في نفس المؤمن، حيث يحقق نصف الصبر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناءً عليه فإننا حين نصوم يزيد الصبر بداخلنا، وهو جزء مهم جدا من الإيمان والقضاء والقدر والصبر على عبادة الله.

عبودة: في الصيام تترك الحلال الذي أحله الله لك

وأضاف «عبودة» خلال حواره ببرنامج «فكر» على قناة الناس: «في الصيام تترك الحلال الذي أحله الله لك، فأنت تمتنع عن الأكل والشرب في نهار رمضان وهو حلال، وبالتالي فإننا عندما يُعرض علينا الحرام نكون قد تركنا على ترك الحلال بأمر الله، وهو ما يجعلنا نصبر على هذه المغريات ونهذب أنفسنا حتى لا تقع في هذه المغريات».

وأشار الباحث بمرصد الأزهر، إلى أنّ المشقة تجلب التيسير، لأن مَن خلق الناس هو رب العالمين، ويعرف ما يفكرون فيه ويتعرضون له: «مثلا، يطول نهار بعض البلدان ويصل أحيانا إلى 23 ساعة، فيصدر العلماء فتاوى بأكثر من حل لضبط الوقت على أقرب الوقت أو الضبط على مكة والمدينة، وبالتالي يكون الصيام 15 او 16 ساعة».

انطلاقة قناة الناس

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.