برنامج «سفراء دولة التلاوة» على قناة «الناس».. أصوات القراء تُحيي رمضان في المساجد حول العالم

منذ بدء شهر رمضان الكريم هلَّ على الأمة العربية والإسلامية نور جديد وتجربة فريدة، تمثلت فى نقل شعائر الصلاة من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، بأصوات مصرية للقراء والأئمة المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة فتهلَّ علينا نفحات رمضان الجميلة، بطلة مبدعة للشهر الفضيل على قناة الناس، بنقل شعائر صلاتى العشاء والتراويح إلى جانب عقد محاضرات وندوات دينية لكل الجنسيات فى العالم.

ولعل من أشهر المبتعثين، القارئ الدكتور أحمد نعينع، لدولة الجزائر، والشيخ أحمد تميم المراغى إلى جمهورية المالديف، والشيخ هانى الحسينى، فى نيويورك بأمريكا، والشيخ كارم الحريرى إلى ألمانيا، والشيخ محمود رمضان الليثى المبتعث إلى البرازيل.

عرض أصوات سفراء التلاوة المصريين فى جميع أنحاء العالم

والتزاما بسياسة قناة الناس واهتمامها بكل ما يهتم بالنفس وسمو الروح، وتناول قضايا الناس، ووضع الحلول لكل المشكلات، جاء برنامج «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، لتعرض أصوات سفراء التلاوة المصريين فى جميع أنحاء العالم فى ألمانيا وتكساس وتونس وأيرلندا وبلجيكا وطوكيو، وغيرها من الدول.

وبجانب نقل الصلاة، يتم نقل ندوات ومحاضرات دينية، لعلماء وأئمة الأوقاف لجميع الجنسيات فى العالم، لكل من الشيخ سعيد مصطفى، من النمسا، والشيخ وليد كامل الفقى، من كولومبيا، والشيخ محمد عبدالله باهى، من إيطاليا، والشيخ فوزى عبدالمقصود، من سويسرا، والشيخ أبوبكر سليمان، من بريطانيا، والشيخ محمد عبدالظاهر الحناوى، من اليابان، والشيخ رفاعى زلط، من أستراليا.

وأذاعت قناة الناس، فى ثانى أيام رمضان مقطع الشيخ القارئ محمد حسين الفشنى، أحد مبتعثى وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد البرازيل، وهو يبدع فى تلاوة خاشعة أثناء صلاة التراويح، فى أحد مساجد كرواتيبيا برانا- البرازيل، ضمن برنامج «سفراء دولة التلاة»، وفى طار خطتها لنقل شعائر صلاة التراويح طوال شهر رمضان من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى بقاع الأرض المختلفة.

وأبدع القارئ الشيخ فتحى عبدالمنعم عبدالسميع خليف، أحد مبتعثى وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد أمريكا، فى تلاوة خاشعة من سورة النمل، فى أحد مساجد ولاية تكساس الأمريكية، أثناء إمامته الصلاة، بينما أبدع الشيخ القارئ بركات جاد أحد مبتعثى وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد كندا، فى تلاوة رائعة من سورة البقرة، فى المعهد الإعلامى للتعليم، أثناء إمامته الصلاة.

برنامج «دولة التلاوة» يقدمه الدكتور على جمعة

وعلاوة على برنامج «سفراء دولة التلاوة»، تقدم قناة الناس باقة من أبرز البرامج منها، برنامج «دولة التلاوة»، ويقدمه الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وبرنامج «للفتوى حكاية»، ويقدمه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وبرنامج «رميم»، ويقدمه الداعية مصطفى حسنى، وهو عبارة عن فكرة إصلاحية، لكل ما انكسر وانهدم من شخصية الإنسان فى رحلة حياته، وبرنامج «قلوب عامرة»، وتقدمه الدكتورة نادية عمارة، وبرنامج «لعلهم يفقهون»، ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز، وبرنامج «فتاوى الناس»، ويتناول قضايا الناس وأهم الفتاوى فى أمور الدين والدنيا، وبرنامج «مع التلاوة»، ويقدمه القارئ أحمد تميم المراغى، والقارئ هانى الحسينى، وبرنامج «أجمل ما عندنا» والذى يستعرض التراث النادر لعلماء الأمة، وبرنامج «آيات بينات»، ويقدمه علماء من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وبرنامج «نبى الرحمة»، ويقدمه الدكتور ياسر عبدالقادر، والدكتور أحمد نبوى، والدكتور محمد يحيى الكتانى، والشيخ أحمد سيف الداعية الإسلامى، وبرنامج «يومك فى رمضان»، ويقدمه الداعية الليبى أحمد الطلحى، وبرنامج «البيت»، ويقدمه الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبرنامج «فكر»، لتناول الفكر المتطرف وكيفية معالجته.