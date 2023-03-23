برنامج «سفراء دولة التلاوة» يزين قناة «الناس» في ثوبها الجديد

«ما ينفع الناس فى أمور دينهم ودنياهم».. تحت هذا الشعار شهدت قناة «الناس»، الثلاثاء الماضى، انطلاقة جديدة تحت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقناة «الناس» هى فضائية تنشر الفكر الوسطى، وتتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة، وتسعى إلى المحافظة على منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع، عبر مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّى رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم، وتقدم القناة باقة متنوعة من البرامج خلال شهر رمضان المبارك التى تهدف إلى تقديم ما ينفع الناس فى أمور دينهم ودنياهم، ويقدمها مجموعة متميزة من العلماء والمفكرين والإعلاميين، أبرزهم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، والداعية الإسلامى مصطفى حسنى، والدكتور عمرو الوردانى، والدكتورة نادية عمارة والشيخ خالد الجندى، والشيخ رمضان عبدالمعز، والقارئ أحمد تميم المراغى، والدكتور هانى تمام، والقارئ هانى الحسينى.

«ما ينفع الناس» شعار القناة في ثوبها الجديد وباقة من أفضل البرامج للتثقيف والتوعية

وتقدم قناة الناس، خلال شهر رمضان المبارك، بثاً مباشراً للصلوات من مختلف دول العالم تحت شعار «سفراء دولة التلاوة حول العالم» بأصوات مصرية عن طريق مبتعثى وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة حول العالم، من ألمانيا، وولاية تكساس فى الولايات المتحدة الأمريكية، وجزر المالديف، ودول إيرلندا وبلجيكا وطوكيو والكونغو، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى باقة من أبرز البرامج منها، برنامج «دولة التلاوة»، ويقدمه الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وبرنامج «للفتوى حكاية»، ويقدمه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وبرنامج «رميم»، ويقدمه الداعية مصطفى حسنى، وهو عبارة عن فكرة إصلاحية، لكل من انكسر وانهدم من شخصية الإنسان فى رحلة حياته، وبرنامج «قلوب عامرة»، وتقدمه الدكتورة نادية عمارة، وبرنامج «لعلهم يفقهون»، يقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز، وبرنامج «فتاوى الناس»، ويتناول قضايا الناس وأهم الفتاوى فى أمور الدين والدنيا، وبرنامج «مع التلاوة»، ويقدمه القارئ أحمد تميم المراغى، والقارئ هانى الحسينى، وبرنامج «أجمل ما عندنا» والذى يستعرض التراث النادر لعلماء الأمة، وبرنامج «آيات بينات»، ويقدمه علماء من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وبرنامج «نبى الرحمة»، ويقدمه الدكتور ياسر عبدالقادر، والدكتور أحمد نبوى، والدكتور محمد يحيى الكتانى والشيخ أحمد سيف الداعية الإسلامى، وبرنامج «يومك فى رمضان»، ويقدمه الداعية الليبى أحمد الطلحى، وبرنامج «البيت»، ويقدمه الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وبرنامج «فكر»، لتناول الفكر المتطرف وكيفية معالجته.

وتهتم قناة الناس فى ثوبها الجديد من خلال خطة برامجها بتوعية الناس وتقديم المعلومات الدينية المختلفة بأسلوب سهل ومبسط حتى يسهل على عموم الناس فهمه، ومنها برنامج «آيات بينات» بمشاركة علماء من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ويعرض البرنامج تفسير القرآن الكريم بلغةٍ سهلةٍ وبأسلوبٍ مباشرٍ يفهمه عموم الناس، وبرنامج «نبى الرحمة»، الذى تقوم فكرته على المزج بين التعريف بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الاقتداء بهوتحاول قناة الناس، من خلال باقة برامجها، معالجة الأفكار المتطرفة والمغلوطة مثل برنامج «فكر»، الذى يقدم معالجة للفكر المتطرف والمغلوط، ويتم تقديمه من داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتعرض القناة برنامج «يومك فى رمضان» ويهدف إلى تعريف المسلم بما يجب عليه فى رمضان، ويقدمه الداعية الليبى أحمد الطلحى.

وتعرض «قناة الناس» ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عدداً من المسلسلات التى تخدم أهدافها، منها مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوى، والذى يستعرض السيرة الذاتية للإمام الشافعى أحد أبرز الأئمة الذين رسموا معالم الفقه اﻹسلامى لقرون طويلة، وقضى حياته بين مكة والعراق ومصر، فضلاً عن مسلسلات تراثية منها «عصر الأئمة».