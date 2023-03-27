الإفتاء تحسم موعد صلاة الفجر.. مواقيت ثابتة يجب الالتزام بها

أعلنت دار الإفتاء، أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا في مصر «وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°» هو التوقيت الصحيح قطعًا، ولا اعتبار بغير ذلك.

توقيت الفجر

وأكدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ما يثار من التشكيك في توقيت الفجر في مصر أمر لا يجوز الالتفات إليه، ولا التعويل عليه، لأنه قول يعارض الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية، وأن الصوم يبدأ من أذان الفجر، فإذا كان في فمك لقمة عند أول لحظة من الأذان، وجب عليك أن تنزعها من فمك، وأن مواقيت الصلاة التي أقرَّها المتخصصون، وما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية هي المواقيت الثابتة التي يجب الالتزام بها.

صِيامُ النائم صحيحٌ

وأشارت الإفتاء، إلى أن صِيامُ النائم صحيحٌ، لأن أركان الصيام عنده مستوفاة، وكذلك الشروط، حيث لم يدخل جوفَه شيءٌ، ويُكْرَهُ له تعمُّد النوم في النهار، إذا لم يكن في حاجةٍ إلى النوم، كأن يكون مرهقًا بعمل مكلف به في الليل.