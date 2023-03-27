اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قناة «الناس».. تجديد بلا تفريط
كتب:
محمود البدوي
08:44 م | الإثنين 27 مارس 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- رسالة الإمام
- المصريون أحبوا الشافعى.. والمسلسل يحقق نجاحاً كبيراً فى حلقاته الأولى
- أزهريون: تجديد للوعى وظهور السيدة نفيسة أمر محمود
- «الجندى»: كراهية المتشددين له تاريخية منذ قدومه إلى مصر
- «الناس».. تجديد بلا تفريط
- الشركة «المتحدة» تنجح فى تطوير القناة وتضعها فى ثوبها الجديد على أسس علمية تجمع بين التجديد والأصالة.. وخطة محتوى دينى وثقافى لمواجهة التطرف
- الإدارة: نهدف للتعريف بالإسلام وسماحته والتأكيد على الوسطية للحفاظ على الفرد والمجتمع والوطن
- «السيسى» يوجِّه بالتزام أعلى معايير السلامة فى مشروعات العاصمة الإدارية
- صرف المرتبات بالزيادات الجديدة ١٣ أبريل المقبل
- «التعليم»: إتاحة روابط إلكترونية بالمناهج العام المقبل ضمن التحول الرقمى
- الحوار الوطني .. عهد جديدانطلاق الجلسات 3 مايو.. ومجلس الأمناء يقدم أول مقترحاته لرئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات والاستفتاءات تحت الإشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
الصفحة الثانية:
- الحوار الوطني .. خارطة طريق ترسم المستقبل
- مجلس الأمناء ينتهى من فترة التحضيرات ويرفع شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»
- انطلاق الجلسات 3 مايو.. و«الأمناء» يقدم أول مقترحاته لرئيس الجمهورية
- حقوقيون وقانونيون: استمرار الإشراف القضائى يحمى الصناديق من التشكيك
الصفحة الثالثة:
- «الأحزاب» تجدد دعمها لـ«الحوار»: القوى السياسية حريصة على التوافق
- «حماة الوطن»: تمسك «الأمناء» بعودة الإشراف القضائى خطوة فى منتهى الأهمية
- «التجمع» يدعو إلى تجاوز أى عقبات للخروج بأفضل النتائج
- برلمانيون: بدء الجلسات خطوة مهمة.. وتعديل المادة 34 من قانون «الوطنية للانتخابات» يوجب استمرار الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائى
- «التنسيقية»: جاهزون بأجندة تشمل تعديل قوانين الأحزاب والعمل الأهلى وحقوق الإنسان
الصفحة الرابعة:
- رسالة الإمام.. الفن مفتاح الوعى
- المصريون أحبوا الشافعى «حياً وفناً».. والمسلسل يحقق نجاحاً كبيراً
- أزهريون: المسلسل يسهم فى تجديد الوعى الدينى.. وظهور السيدة نفيسة أمر محمود
- الباحث التاريخى للمسلسل متحدثاً عن لغته: نصل للجميع بدمج الفصحى والعامية
- علاء عزمى: لغة المسلسل تسهم فى نجاحه وسهولة انتشاره
- الشيخ خالد الجندى: العمل وقور.. والسلفيون والإخوان أصابهم فزع من شخصية «الشافعى»
الصفحة الخامسة:
- مرحب شهر الصوم .. من أسماء الله الحسنى «المؤمن»
- أطفال يبدعون فى حفظ القرآن.. طريق الفوز يبدأ بـ«صوت حلو»
- أسطورة «أبى الدرداء».. قصة مقام يدور حوله ترام الإسكندرية
- جلسة تصوير لطفلة على كرسى متحرك خيامية وفوانيس وضحكة من القلب
- مقامات أسرار العزلة
الصفحة السادسة:
- الناس .. تحديد بلا تفريط
- الشركة «المتحدة» تنجح فى تطوير القناة وتضعها فى ثوبها الجديد
- تطوير «القناة» على أسس علمية يجمع بين التجديد والأصالة وخطة محتوى دينى وثقافى لمواجهة الفكر المتطرف ومعالجة قضايا العصر
- نقل شعائر صلاتى العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. وإحياء ليالى رمضان بأصوات القراء المبتعثين فى الخارج
- الإدارة: نهدف للتعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية والتأكيد على وسطية الإسلام
الصفحة السابعة:
- خريطة متنوعة: «آيات بينات ونبى الرحمة».. وبث مباشر لـ«التراويح»
- «على جمعة ومصطفى حسنى وشوقى والجندى» أبرز الوجوه.. ونشر الفكر الوسطى أهم الأهداف فى مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة
- علماء ودعاة: ستُحقّق طفرة فى نشر الدعوة الوسطية ونبذ العنف
- برنامج «سفراء دولة التلاوة».. أصوات القراء تُحيى رمضان فى المساجد حول العالم
- عرض 7 مسلسلات كارتون وبرامج لرفع وعى الأطفال.. أبرزها «ربابة المصرى»
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- الفنانة يسرا: غيّرت جلدى فى مسلسل 1000حمد الله ع السلامة» والجمهور بحاجة للكوميديا
- شخصيتى الحقيقية حاضرة بنسب معينة فى كل أدوارى.. ونيللى كريم هى من اختارت اسم مسلسلى
- أرعى المواهب الشابة فى أعمالى وأشاهد «عملة نادرة والكبير أوى والإمام الشافعى»