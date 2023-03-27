اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قناة «الناس».. تجديد بلا تفريط

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- رسالة الإمام

- المصريون أحبوا الشافعى.. والمسلسل يحقق نجاحاً كبيراً فى حلقاته الأولى

- أزهريون: تجديد للوعى وظهور السيدة نفيسة أمر محمود

- «الجندى»: كراهية المتشددين له تاريخية منذ قدومه إلى مصر

- «الناس».. تجديد بلا تفريط

- الشركة «المتحدة» تنجح فى تطوير القناة وتضعها فى ثوبها الجديد على أسس علمية تجمع بين التجديد والأصالة.. وخطة محتوى دينى وثقافى لمواجهة التطرف

- الإدارة: نهدف للتعريف بالإسلام وسماحته والتأكيد على الوسطية للحفاظ على الفرد والمجتمع والوطن

- «السيسى» يوجِّه بالتزام أعلى معايير السلامة فى مشروعات العاصمة الإدارية

- صرف المرتبات بالزيادات الجديدة ١٣ أبريل المقبل

- «التعليم»: إتاحة روابط إلكترونية بالمناهج العام المقبل ضمن التحول الرقمى

- الحوار الوطني .. عهد جديدانطلاق الجلسات 3 مايو.. ومجلس الأمناء يقدم أول مقترحاته لرئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات والاستفتاءات تحت الإشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

الصفحة الثانية:

- الحوار الوطني .. خارطة طريق ترسم المستقبل

- مجلس الأمناء ينتهى من فترة التحضيرات ويرفع شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»

- انطلاق الجلسات 3 مايو.. و«الأمناء» يقدم أول مقترحاته لرئيس الجمهورية

- حقوقيون وقانونيون: استمرار الإشراف القضائى يحمى الصناديق من التشكيك

الصفحة الثالثة:

- «الأحزاب» تجدد دعمها لـ«الحوار»: القوى السياسية حريصة على التوافق

- «حماة الوطن»: تمسك «الأمناء» بعودة الإشراف القضائى خطوة فى منتهى الأهمية

- «التجمع» يدعو إلى تجاوز أى عقبات للخروج بأفضل النتائج

- برلمانيون: بدء الجلسات خطوة مهمة.. وتعديل المادة 34 من قانون «الوطنية للانتخابات» يوجب استمرار الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائى

- «التنسيقية»: جاهزون بأجندة تشمل تعديل قوانين الأحزاب والعمل الأهلى وحقوق الإنسان

الصفحة الرابعة:

- رسالة الإمام.. الفن مفتاح الوعى

- المصريون أحبوا الشافعى «حياً وفناً».. والمسلسل يحقق نجاحاً كبيراً

- أزهريون: المسلسل يسهم فى تجديد الوعى الدينى.. وظهور السيدة نفيسة أمر محمود

- الباحث التاريخى للمسلسل متحدثاً عن لغته: نصل للجميع بدمج الفصحى والعامية

- علاء عزمى: لغة المسلسل تسهم فى نجاحه وسهولة انتشاره

- الشيخ خالد الجندى: العمل وقور.. والسلفيون والإخوان أصابهم فزع من شخصية «الشافعى»

الصفحة الخامسة:

- مرحب شهر الصوم .. من أسماء الله الحسنى «المؤمن»

- أطفال يبدعون فى حفظ القرآن.. طريق الفوز يبدأ بـ«صوت حلو»

- أسطورة «أبى الدرداء».. قصة مقام يدور حوله ترام الإسكندرية

- جلسة تصوير لطفلة على كرسى متحرك خيامية وفوانيس وضحكة من القلب

- مقامات أسرار العزلة

الصفحة السادسة:

- الناس .. تحديد بلا تفريط

- الشركة «المتحدة» تنجح فى تطوير القناة وتضعها فى ثوبها الجديد

- تطوير «القناة» على أسس علمية يجمع بين التجديد والأصالة وخطة محتوى دينى وثقافى لمواجهة الفكر المتطرف ومعالجة قضايا العصر

- نقل شعائر صلاتى العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. وإحياء ليالى رمضان بأصوات القراء المبتعثين فى الخارج

- الإدارة: نهدف للتعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية والتأكيد على وسطية الإسلام

الصفحة السابعة:

- خريطة متنوعة: «آيات بينات ونبى الرحمة».. وبث مباشر لـ«التراويح»

- «على جمعة ومصطفى حسنى وشوقى والجندى» أبرز الوجوه.. ونشر الفكر الوسطى أهم الأهداف فى مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة

- علماء ودعاة: ستُحقّق طفرة فى نشر الدعوة الوسطية ونبذ العنف

- برنامج «سفراء دولة التلاوة».. أصوات القراء تُحيى رمضان فى المساجد حول العالم

- عرض 7 مسلسلات كارتون وبرامج لرفع وعى الأطفال.. أبرزها «ربابة المصرى»

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- الفنانة يسرا: غيّرت جلدى فى مسلسل 1000حمد الله ع السلامة» والجمهور بحاجة للكوميديا

- شخصيتى الحقيقية حاضرة بنسب معينة فى كل أدوارى.. ونيللى كريم هى من اختارت اسم مسلسلى

- أرعى المواهب الشابة فى أعمالى وأشاهد «عملة نادرة والكبير أوى والإمام الشافعى»