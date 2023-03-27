«هذا الصباح» يبرز تقارير «الوطن» بشأن توجيهات السيسي بتحسين الخدمات الصحية

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية امل صالح، على قناة extra news، تقرير نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن توجيه الرئيس السيسي لمواصلة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، والذي جاء بعنوان «السيسي يوجّه بمواصلة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين»، والذي تناول متابعة الرئيس السيسي لمشروعات تطوير معهدي ناصر والقومي الجديد للأورام، والمستشفيات الرئيسية، إضافة لمتابعة مخطط إنشاء معهد للقلب بمواصفات عالمية.

وأبرز برنامج «هذا الصباح»، ملف آخر بعنوان «رمضانك على WATCH IT»، الذي تناول العديد من المعلومات عن المنصة التي انطلقت في 2019 لحماية الملكية الفكرية، وفي 2023 أصبحت رائدة في إنتاج وبث المحتوى العربي على الإنترنت.

وقال الكاتب الصحفي إمام أحمد إمام مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين تأتي في إطار إهتمام الدولة بملف الصحة من خلال أمر مهم، وهو المبادرات الرئاسية التي بدأت عام 2016، وساهمت على مدار السنوات في توفير منظومة موازية أو مكملة للمنظومة الرئيسية المتمثلة في وزارة الصحة، لافتًا إلى إطلاق العديد من المباردات على رأسها 100 مليون صحة، والتي حققت نجاحا كبيرا ولقيت إشادة من المنظمات الصحية الدولية، خاصة بعد إعلان عام 2021 أنّ مصر خالية من فيروس سي.

وأكد «إمام»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ المبادرات الرئاسية تناولت العديد من الملفات الصحية المهمة، كضعاف السمع، والأمراض المزمنة والأمهات الحوامل، مشيدًا بالمشروع القومي حياة كريمة الذي يستهدف خدمة أكثر من 60 مليون مواطن بميزانية كانت تفوق 700 مليار جنيه.