خالد الجندي لـ«الوطن»: مسلسل رسالة الإمام أصاب السلفيين والإخوان بالفزع

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أصوات الانتقادات التي طالت مسلسل رسالة الإمام، خلال الساعات الأخيرة، والذي يجسد قصة حياة الإمام الشافعي، بعد عرضه خلال الموسم الرمضاني الحالي، قائلًا إن المسلسل عمل مهم للغاية للملتزمين؛ الذين يريدون معرفة قصة حياة الإمام الشافعي وماذا فعل في مصر؟

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وأضاف «الجندي»، لـ«الوطن»، أن السلفيين أصابهم فزع من شخصية الشافعي، لأنه يتمتع بشجاعة تغيير الفتوى، ومن المضحك أنهم ينتقدون المسلسل بعد مشاهدة حلقتين فقط منه، دون الانتظار لنهاية العمل ومعرفة الرسالة التي يريد إيصالها ومدى استفادة المشاهدين منها.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنّ الشافعي هو أحد رموز مصر، فضلًا عن كونه مجددًا للإسلام، فالإمام الشافعي رمز للتجديد وعدم الجمود والتحجر الفكري، بل كان أحد أهم العلماء في المناظرات وعلم من أتى من بعده كيف تكون المناظرة؟

خالد الجندي ينشر كتاب عن الشافعي

وتابع «الجندي»: «نشرت كتابا عن الشافعي لإيماني بتغير الفتاوى، وسيظل الشافعي أيقونة القدرة على تغير الفتوى».