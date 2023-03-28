مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. أحمد السعدني يسلم نفسه للفرنسيين

ينتظر متابعي مسلسل سره الباتع الحلقة 7 بطولة أحمد السعدني بعد التطور الكبير الذي شهدته أحداث الحلقة السادسة بعد تسليم حامد نفسه للفرنسيين الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، والكشف موقف والدة صافية من الإبلاغ عن حامد التي تجسد دورها الفنانة عايدة رياض.

مسلسل سره الباتع الحلقة 7

ومن المفترض أن يكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 7 عن الأحداث والتطورات القادمة في أحداث المسلسل، بعد تسليم حامد نفسه لإنقاذ ناجي من يد الجنرال الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل الذي شارك حامد في قتل الجنود النرسيين.

ومن المفترض أن يكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 7 مصير حامد «أحمد السعدني» بعد ذهاب الشيخ شهاب إلى الجنرال الفرنسي، وأخبره أن الذي قتل الجنود الفرنسيين هو حامد.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7

وانفعل الجنرال بشكل كبير خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7 وطلب من الجنود إحضار حامد له ليفاجئ بدخول حامد عليه وهو يسلم نفسه قائلا: «لا إنت ولا جيشك كنتوا هتعرفوا تجيبوني وأنا فى وسط أهلي بس اللي جابني إنك قبضت على راجل بريء معملش حاجة».

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7 في حقبتين من الزمن الأولى حقبة الحملة الفرنسية، والثانية الحقبة الحالية.