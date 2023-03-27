مسلسل سره الباتع الحلقة 6.. أحمد السعدني يسلم نفسه للفرنسيين بشجاعة وصمود

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6 الذي يعرض الآن عبر شاشة قناة on drama وكشف عن موقف والدة صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض من الإبلاغ عن حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني لإنقاذ زوجها شيخ البلد سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي.

أحداث مسلسل سره الباتع

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 6 محاولة أم صافية احتواء الموقف بعدما انفعلت صافية على الشيخ شهاب وطردته من المنزل ولكنها انصرف وانفعلت أم صافية عليها.

وبعدها ذهب الشيخ شهاب بنفسه إلى الجنرال وأخبره أن الذي قتل الجنود الفرنسيين هو حامد وبعدها انفعل الجنرال بشكل كبير وطلب من جنوده أن يعثروا على حامد، ولكن فى هذه اللحظة ظهر حامد قادما اليهم بنفسه قائلا: «لا إنت ولا جيشك كنتوا هتعرفوا تجيبوني وأنا فى وسط أهلي بس اللي جابني إنك قبضت على راجل بريء معملش حاجة».

وبدأ بعدها الجنرال في استجواب حامد وأخبره حامد بأنه قتل الثلاثة جنود ولم يشاركه أحد، في محاولة لإنقاذ ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل الذي شاركه في قتل الجنود لأخذ حق شقيقه الشيخ صابر الذي جسد شخصيته هشام الجخ وبعدها تم الإفراج عن الشيخ سليم.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama و شاشة قناة on وترددها كالتالى ..

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

وكذلك يعرض عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ..

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا وعبر شاشة قناة on فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعبر شاشة قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا .

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول حقبتين من الزمن حقبة الحملة الفرنسية والحقبة الحالية