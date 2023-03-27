موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة

بعد عرض أول 4 حلقات من مسلسل سره الباتع، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، ينتظر الجمهور معرفة مواعید عرض المسلسل في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث التي يقدمها المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لأول مرة.

مسلسل سره الباتع للفنان أحمد فهمي

وجاء إعلان مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، ومواعید عرضه، حيث تعرض قناة الحياة مسلسل سره الباتع في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وقناة on تعرضه في تمام الساعة 7:30 مساء، وعلى قناة on drama الساعة الـ 6:15 مساء.

قصة مسلسل سره الباتع

وتدور قصة وأحداث مسلسل سره الباتع، المأخوذ من رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس ويدور في حقبتين من الزمن.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر أكثر من قناة، من بينها قناة الحياة وترددها كالتالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

وأيضا يعرض عبر قناتي on وon drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.