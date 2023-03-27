ملخص الحلقة 6 مسلسل سره الباتع.. حنان مطاوع تنهار بسبب إعلان إعدام والدها

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سره الباتع الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في أول تجربة درامية له، ونستعرض في السطور التالية، ملخص الحلقة 6 مسلسل سره الباتع.

أحداث مسلسل سره الباتع

ملخص الحلقة 6 مسلسل سره الباتع التي تذاع الآن عبر شاشة قناة on drama انطلقت بمشهد بكاء صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع ودخولها في حالة انهيار بسبب إعلان إعدام والدها الشيخ سليم الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وتوالت الأحداث بذهاب الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز إلى أم صافية التي تقدم دورها الفنانة عايدة رياض وأخبرها بأنه عرف من وراء قتل العساكر الفرنسيين الذين تسببوا في إعلان إعدام زوجها شيخ البلد وأخبروها أنه حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني وطلب منها أن تذهب إلى الجينرال الفرنسي وتعترف بهذا الأمر، وفي هذا التوقيت ظهرت صافية ورفضت الحديث والإبلاغ عن حامد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وبعدها قناة on وترددهما كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

وكذلك عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع أولا عبر شاشة قناة on drama وذلك في السادسة والربع مساء وعبر شاشة قناة on في السابعة والنصف مساء، وعلى قناة الحياة في الثانية عشرة صباحا.

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

تدور أحداث مسلسل سره الباتع الذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني وريم مصطفي وصلاح عبد الله وخالد الصاوي ومحمود قابيل وغيرهم حول ضريح السلطان حامد.