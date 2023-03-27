أحمد العوضي لـ«الوطن»: مخالب الصقر في مسلسل ضرب نار أصابت ظهري

كشف النجم أحمد العوضي، عن تعرضه لإصابات في ظهره إثر غرس الصقر الذي ظهر معه بالحلقة الأولى من مسلسله الجديد ضرب نار، لمخالبه بهذه المنطقة.

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مخالب الصقر قوية للغاية، وكان يغرسها في ظهره أثناء وقوفه عليه، ولكنه استدرك ذلك: «أتحمل مثل هذه الإصابات من أجل إخوتي الذين ينتظرون مشاهدتي في عمل مختلف».

وأوضح العوضي أنه تدرب مع الصقار مصطفى النبوي لمدة شهرين، ونجح معه في الوصول للمرحلة التي بدا عليها في الحلقة الأولى، مؤكدا أنه لا يتردد في فعل أي شيء طالما سُيضفي علي عمله عنصر الاختلاف.

أحمد العوضي يودع ضرب نار بعد 10 أيام

وفي سياق مختلف، من المقرر أن ينتهي أحمد العوضي من تصوير مشاهده في مسلسل ضرب نار، خلال 10 أيام، حيث يعكف المخرج مصطفى فكري على إجراء أعمال المونتاج والمكساج بالتزامن مع التصوير.

قائمة أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في بطولة مسلسل ضرب نار إلى جانب أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، بدرية طلبة، ضياء عبد الخالق، أحمد عبدالله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.