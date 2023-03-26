ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة جديدة لها مع أحمد العوضي من مسلسل ضرب نار

نشرت الفنان ياسمين عبدالعزيز صورة تجمعها مع الفنان أحمد العوضي الذي يشاركها بطولة مسلسل ضرب نار، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على حسابها على موقع إنستجرام، معلقة عليها: «مهرة وجابر».

كواليس مسلسل ضرب نار

وتحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مشاركة الجمهور صورا من مسلسل ضرب نار عبر حسابها الشخص على موقع إنستجرام مع تسارع أحداث المسلسل، حيث نشرت فيديو من أحد المشاهد في المسلسل وسط إشادة متابعيها بأدائها.

كما نشرت ياسمين عبدالعزيز صورا وفيديوهات عن كواليس مسلسل ضرب نار، والذي تزامن عرضه مع شهر رمضان المبارك.

ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن تعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.