مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة.. ياسمين عبدالعزيز توافق على الزواج من أحمد العوضي

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، العديد من الأحداث، التي بدأت بسوء تفاهم بين بطلي المسلسل، وتتوالي الاحداث بينهم الي ان تنتهي الحلقة الرابعة بمشهد رومانسي بينهم.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار

خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2023، طلب الكوماندا ويجسد دوره أحمد العوضي مهرة التي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، للزواج، وهو ما وافقت عليه فورا، وسط فرحة صديقاتها وصدمة شقيقيها و طلب صاحب المصنع الذي كانت تعمل به «زيدان»، من سحر صديقتها المقربة إمداده بالمزيد من المعلومات عنها، لكنها تخبره بأن يصرف النظر فيما يتعلق برغبته المُلحة في الزواج منها لأنها تحب الكوماندا.

أحداث الحلقة السابقة من المسلسل

اقتحم «العترة» للمرة الثانية منزل «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وحاولت الاستغاثة فاستطاع الكوماندا التصدي له وحمايتها.

أبطال مسلسل ضرب نار

يشارك في بطولة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي نخبة من الفنانين، منهم سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.