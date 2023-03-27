مسلسل سره الباتع الحلقة 6.. شريف الدسوقي يتأثر بمواقف السلطان حامد

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6 بظهور خاص لأحد اتباع السلطان حامد وهو الدرويش الذي يجسد شخصيته الفنان شريف دسوقي والذي بدا متأثرا به للغاية في حياته، حيث تأثر بمواقف السلطان حامد، بجانب عدد آخر من المشاهد خلال حلقة اليوم.

مسلسل سره الباتع الحلقة 6 .. السلطان حامد يشغل قلب شريف دسوقي

وكان من ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6 ظهور الدرويش في منزل السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية وهو يحكي لهم عن السلطان حامد حيث أخبرهم بأنه واحد من أبنائه واتباعه، حيث قلب شريف الدسوقي.

وتابع الدرويش قائلا بأن السلطان حامد هو من انتصر على الأعداء وحلف أمامهم بأنه لن يتمكن أحد من دخول البلاد وهو موجود وأنه حاول أحد الجنود ضربه بسيفه ولكنه أخذه منه وكسره وبعدها حاول الجندي الإمساك به وتحريكه من مكانه إلا أنه أصبح يري الجبل يهتز وحامد ثابت لا يتحرك من مكانه ونجح في هزيمة الأعداء، وذلك ضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 6 بقيادة السلطان حامد الذي تقابل مع شريف الدسوقي الدرويش.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه كوكبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفي وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وخالد الصاوي وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.