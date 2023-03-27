إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي، اليوم الاثنين، على الطريق الزراعي عند قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم تحويل المصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية شطب دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وتبين وقوع حادث التصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية «ا ب ن- 1793»، وأخرى ميكروباص تحمل أرقام «ا ط ي - 6489»، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص تم تحويلهم إلى مستشفيات أسيوط الجامعي والشاملة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة والتحفظ على السيارتين.