رئيس جامعة أسيوط يترأس برنامج تدريب الأستاذ التأهيلي لمنصب عميد الكلية

يترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، البرنامج التدريبي لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الذي عقده مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بالجامعة، لإكساب المتدربين أسس العمل الإداري في المناصب القيادية وتعريفهم بأهم البنود والقواعد القانونية والإدارية المنظمة للعمل الجامعي.

تطبيق معايير الجودة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على مواصلة العمل وفق إستراتيجية الجامعة الساعية إلى تطبيق معايير الجودة في كافة قطاعات وكليات الجامعة، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات والقواعد التي تكفل تحسين الأداء ورفع مهارات القيادات سواء الأكاديمية أو الإدارية بما يضمن التأهيل لمواصلة مسيرة تقدمها وتحقيق التقدم المنشود لها على مستوى الجامعات العربية والأجنبية، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالمستوى العلمي والإداري لخدمة الطلاب.

البرنامج التدريبي

ومن جانبه، أكد الدكتور جابر مجاهد أهمية البرنامج التدريبي حيث يعد شرطاً أساسياً لشغل وظيفة عميد للكلية، وأشار سيادته أن البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة 29 متدربا من مختلف كليات الجامعة من العمداء المتقدمين لشغل ذات المنصب لفترة ثانية وكذلك عدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بكليات الجامعة، مشيرًا إلى أنّ البرنامج يتضمن عدة جلسات ومحاضرات متخصصة في مختلف مجالات العمل الإداري والأكاديمي.

التطوير المؤسسي

وأشار إلى أنّ اليوم شهد محاضرة للدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة بعنوان التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، ومحاضرة بعنوان التخطيط الاستراتيجي و التي حاضر بها الدكتور محمد عبدالعظيم رئيس قسم الاقتصاد و المالية العامة بكلية التجارة.

كما تشهد وقائع اليوم الثاني محاضرة للدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، ويشهد اليوم الثالث محاضرة للدكتور دويب صابر الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومحاضرة للدكتور جابر مجاهد مدير المركز.