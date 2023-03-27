وكيل «تعليم أسيوط» يشتري حذاء جديدا لتلميذ ويساعده في ارتدائه «صور»

في موقف يدل على الإنسانية وجبر الخواطر، قام عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسيوط، أثناء مروره على إحدى المدارس الابتدائية، بشراء حذاء لأحد التلاميذ بعدما شاهده يرتدي «شبشب» لعدم مقدرته على شراء حذاء، كما أصر وكيل الوزارة على مساعدة التلميذ في ارتدائه، وسط أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بالمدرسة.

جبر الخواطر

ولقيت الصور التي توثق الحدث ونشرها شاب يدعى «محمود كامل»، إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الشاب إن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يجبر بخاطر تلميذ ويشتري له «كوتشي»، أثناء قيامه بجولة في إحدى المدارس الابتدائية، حيث فوجئ بتلميذ يرتدي «شبشب»، فقام بشراء «كوتشي» له، وأصر على مساعدته في ارتدائه بنفسه، مؤكدا أن من يجبر خواطر الناس سيجبره الله، وسط فرحة التلميذ.

إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

وعبر رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إعجابهم بما قام به وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أثناء مساعدته الطفل فى ارتداء الحذاء، عبر الصفحات العامة والمجموعات الخاصة بمحافظة أسيوط، مشيدين بدوره في التعليم بأسيوط، ومطالبين كافة المسؤولين بأن يسيروا على خطاه.