استمرار أعمال تجميل مراكز أسيوط وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع أبنوب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة كل الشوارع، وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك للأرصفة بكل مراكز ومدن المحافظة، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

تحسين الخدمات

وأكد المحافظ، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة، تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

استكمال أعمال التطوير

كان اللواء عصام سعد وجه رؤساء الوحدات المحلية باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها، ومتابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

تركيب بلاط الانترلوك بأبنوب

وفي هذا الإطار قام خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب بمتابعة أعمال التطوير والتجميل وتركيب بلاط الانترلوك الجاري تنفيذها بالشوارع الضيقة والجانبية بالمركز لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات مؤكدًا علي الاستمرار في متابعة أعمال التطوير والتجميل، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.