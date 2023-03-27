انطلاق ملتقى الأجيال الرمضاني في مركز شباب إبشان بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق فعاليات برنامج ملتقى الأجيال الرمضاني بمركز شباب إبشان، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار الدور الدعوي التثقيفي الذي تقوم به الوزارة من خلال برامجها المتعددة وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات التي تقدمها وزارة الأوقاف، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع بأطيافه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ملتقى الأجيال للشباب حوار مجتمعي هادف

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن برنامج ملتقى الأجيال الرمضاني يحل ضيفا على مركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، يوم الخميس 15 رمضان والسادس من أبريل، ويستمر خلال الشهر الكريم بمراكز الشباب والأندية المركزية على مستوى الجمهورية عقب صلاة التراويح في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويدير الملتقى نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الشيخ محمد يونس علي يونس، مدير مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور طلعت عبدالله بسيوني، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ عبد السلام فرحات، إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد العزيز قارئ ومبتهل.

برامج تثقيفية وتوعوية للشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى تقديم فعاليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من خلال مراكز الشباب ملتقى جميع الفئات العمرية، لتعزيز العلاقات الأسرية وتبادل المعارف والخبرات بين الأجيال وتوفير الدعم الديني والثقافي وترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية وجاء اختيار شهر رمضان المبارك لما يخلقه من حالة التراحم والترابط وترسيخ القيم النبيلة.