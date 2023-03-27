برلماني: استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات خير تأكيد على جدية الحوار الوطني

ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، ما وصفه بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال محسب، إن استجابة الرئيس تبلور جدية الحوار الوطنى وخروجه بنتائج فعالة للغاية، لافتا إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات.

الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات مهمة

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية تبدأ الدولة في تنفيذها متى جرى الاتفاق عليها وخير دليل على ذلك الاستجابة السريعة للرئيس، خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطني بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.

ووجّه محسب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية، مثمنا استجابته القوية والسريعة لأولى نتائج الحوار الوطني.