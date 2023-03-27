صلاة التراويح في الجامع الأزهر.. آلاف المصلين يؤدونها بالأروقة العريقة

انتظم جموع المصلين الذين أدوا صلاة التراويح في الجامع الأزهر من مصر ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم المختلفة، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث أدوا صلاتي العشاء والتراويح، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

وبحسب بيان عن صلاة التراويح في الجامع الأزهر جاء فيه: تقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأمَّ المصلين الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ عمرو فاروق سعودي، والشيخ أحمد سعد العجمي، وأقيمت صلاة العشاء بآيات من سورة النساء برواية حفص عن عاصم، كما أقيمت صلاة التراويح بآيات من سورتي النساء والمائدة برواية قالون عن نافع المدني، وقراءة ابن كثير المكي.

موطنون من جنسيات مختلفة يؤدون صلاة التراويح في الجامع الأزهر

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من 100 دولة صلاة التراويح في الجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة - 52 ملتقيا بعد الظهر - 26 ملتقًيا بعد العصر - صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر - 30 درسًا مع التراويح - صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر - تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم - 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).