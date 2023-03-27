«الإفتاء» لـ«قناة الناس»: يمكن أداء صلاة التراويح الساعة 3 فجرا في المنزل

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة سألته على إمكانية أداء صلاة التراويح في تمام الساعة الثالثة فجرا، موضحةً: «بعد صلاة العشاء أكون مشغولة ولا أستطيع أداء الصلاة».

وقال وسام، خلال استضافته بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «بالنسبة للوقت، لا مانع من أداء صلاة التراويح في الساعة الثالثة فجرا، لدينا وقت قيام الليل متاح من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ويمكن أن تصليها في البيت، وكل ذلك من قيام الليل».

وكانت انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.