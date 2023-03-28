ساعات قليلة ويحين موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وهو الموافق الخامس من شهر رمضان، حيث بدأ الصائمون في تنظيم أوقاتهم على مواقيت الصلوات سواء في تناول الإفطار أو السحور.

موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية حدد فيها موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم، إضافة لباقي مواقيت الصلاة، وهي كالتالي:

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، اذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 4:20 صباحا، وتكون صلاة الظهر في الساعة الثانية عشر بالضبط، وموعد صلاة العصر في الساعة الثالثة و30 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في الساعة السابعة و30 دقيقة، وموعد الشروق في الساعة الخامسة و49 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الدقهلية

وأكد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصوم في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 هي: 14 ساعة و11 دقيقة.