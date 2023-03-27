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موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الاثنين 27-3-2023

كتب:

هبة صبيح
05:13 م | الإثنين 27 مارس 2023
أذان المغرب في بورسعيد

أذان المغرب في بورسعيد

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الاثنين 27-3-2023، وهو ما يستعد معه المواطنون لتجهيز مائدة الإفطار وأداء الفرض. 

أذان المغرب الیوم في بورسعيد الاثنين 27-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الاثنين 27-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب خامس أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد، وهو الساعة 6:07 دقيقة مساء.

كما ينتظر أهالي بورسعيد أداء صلاة العشاء الساعة 7:26 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في بورسعيد الاثنين 27-3-2023

يبدأ موعد الافطار الیوم في بورسعيد الاثنين 27-3-2023 عقب أذان المغرب، وبعد عدد ساعات صيام حوالي 14 ساعة تقريبا، والتي بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد في الساعة 4:18 صباحا وتنتهي في 6:07 مساء.

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