موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الاثنين الخامس من رمضان

ينتظر الصائمون في شتى بقاع مصر موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر، ليحين موعد إفطار اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم، الذي يحدد وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة، والصادرة عن هيئة المساحة المصرية

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر

تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم خامس أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة بكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين بمحافظة أسوان الساعة 6:34 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين بمحافظة القاهرة الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين بسوهاج الساعة 6:15 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين بالقليوبية الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين بالبحر الأحمر الساعة 5:55 مساء

موعد أذان المغرب في رمضان

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بكفر الشيخ الساعة 6:07 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الاثنين بالغربية الساعة 6:06 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الاثنين بقنا الساعة 6:00 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الاثنين بالمنيا الساعة 6:07 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الاثنين بالبحيرة الساعة 6:08 مساء

مواعيد أذان المغرب خامس أيام رمضان

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالجيزة الساعة 6:06 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالشرقية الساعة 6:05 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالسويس الساعة 6:00 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الاثنين بالإسكندرية الساعة 6:10 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم الاثنين بالفيوم الساعة 6:07 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالمنوفية الساعة 6:08 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين بالدقهلية الساعة 6:05 مساء.