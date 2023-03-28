حبس شخصين بتهمة الاتجار بمخدر الكوكايين في الشرقية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة كمية من مخدر الكوكايين

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية قاما بمزاولة نشاطا اجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية لمخدر الكوكايين بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، وعدد 2 هاتف محمول.

العقوبة القانونية المتوقعة

ومن جانبه قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.