وزير التموين يفتتح معرض «أهلا رمضان» في العاشر من رمضان

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، إن هناك شحنة كبيرة من الدواجن البرازيلي ستصل هذا الأسبوع ضمن شحنات تم التعاقد عليها.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالعاشر

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض «أهلًا رمضان» بالعاشر من رمضان بالشرقية، والمقام في ميدان السلطان عويس، وذلك لطرح كميات من السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والياميش بأسعار مخفضة.

تخفيضات على السلع تصل إلى 30%

وأكد وزير التموين أن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان الرئيسي الذي تم افتتاحه في العاشر من رمضان اليوم، شهد تخفيضات تصل إلى 30%، تسهيلًا على المواطنين في شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ضخ السلع في معارض أهلا رمضان

وشدد وزير التموين على متابعة ضخ السلع في معارض أهلا رمضان طوال الشهر الكريم، بالإضافة لتنظيم حملات الرقابة لمتابعة الأسعار المعلنة من قبل التجار، وكذلك صلاحية المنتجات المعروضة.