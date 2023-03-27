البحرية الصينية توظف طيارين أكثر احترافا من 14 مقاطعة

ستجند بحرية الجيش الصيني طيارين على متن حاملة طائرات من بين خريجي المدارس الثانوية، حيث بدأ التوظيف السنوي للطيارين الشباب في الأيام الأخيرة، ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية عن خبراء عسكريين إن هذه الخطوة تهدف إلى تدريب الطيارين بمهارات أكثر احترافية للتكيف مع التطور السريع لبناء حاملات الطائرات في الصين.

اختيار الطلاب الطيارين من خريجي المدارس الثانوية

وبحسب الصحيفة، من المقرر اختيار الطلاب الطيارين من خريجي المدارس الثانوية في 14 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مقاطعة شاندونج بشرق الصين وخنان بوسط الصين وبلدية تشونج تشينج جنوب غرب الصين، اعتبارًا من أواخر الشهر الحالي، وسيدخل ما مجموعه 4500 من خريجي المدارس الثانوية الذين اجتازوا الاختبار إلى مدارس الطيران البحري للشباب الموجودة في جميع أنحاء البلاد.

إعداد طيارين مميزين

وأضافت الصحيفة أن أحد أسباب زيادة عملية التوظيف هو التحول السريع وبناء البحرية، فضلاً عن التطور السريع لقطاع حاملات الطائرات في الصين، حيث قامت البحرية ببناء مدارس طيران للشباب منذ عام 2015 في جميع أنحاء البلاد، وإلى جانب ذلك، أصبح الطلب على الطيارين المتميزين في شركات النقل من مختلف التخصصات والصفات الشاملة أكثر إلحاحًا.

تجنيد فتيات لقيادة طائرات مقاتلة

وقامت القوات البحرية للجيش الصيني في وقت سابق بتجنيد فتيات في سلاح الطيران، لقيادة طائرات مقاتلة وتحديدا للعمل في حاملة طائرات لأول مرة، وهي أيضًا المرة الأولى التي تختار فيها البحرية طلابًا خارج الكليات العسكرية لهذا المنصب، كما تم توسيع برنامج التوظيف لعام 2023 ليشمل الخريجين الجدد من تخصصات العلوم والهندسة في الجامعات العادية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات الذين يؤدون الخدمة العسكرية في البحرية الصينية والخريجين الذين انضموا إلى البحرية في السابق، وسابقا، كان هذا التجنيد يقتصر على خريجي المدارس الثانوية والمدارس العسكرية.