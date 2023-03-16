الصين تحذر اليابان وتطالبها بضرورة التوقف عن تصرفاتها المضرة للسلام

دعت وزارة الدفاع الصينية نظيرتها اليابان اليوم، إلى ضرورة التوقف عن التصرفات التي تضر بالسلام والاستقرار الإقليميين، ووصفت بكين اتجاه اليابان للعودة إلى ما وصفته مسار العسكرة بالخطير، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الصين واليابان تتبادلان الاتهامات باختراق الحدود البحرية

وقالت وزارة الدفاع الصينية إلى طوكيو إنها يجب أن تكون حذرة في كلماتها وأعمالها في مسائل الأمن العسكري، ويستمر الخلاف بينهما بسبب الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي من جديد، كما تتبادلان الاتهامات باختراق الحدود البحرية.

وذكرت بكين أن الجزر تتبعها كما ترفض بأن تعترف بمطالبة اليابان بأحقيتها في السلسلة غير المأهولة المعروفة باسم «سينكاكو باللغة اليابانية» و «دياويو الصينية»، كما طالبت تايوان أيضا بأحقيتها في الجزر التي تسميها دياويوتاي، ولكن تحالفت مع اليابان ووقعت اتفاقية تسمح بدخول صياديها ولا تشارك بنشاط في النزاع.

الصين تحاول استفزاز اليابان

تقوم الصين بإرسال سفن خفر السواحل والطائرات إلى المياه والمجال الجوي المحيط بالجزر، في محاولة بأن تستفز السفن اليابانية في المنطقة، إذ تقوم طوكيو بإرسال طائراتها بسرعة رداً علي ما تفعله الصين.

من جانبه، تحدث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، أمس، وقال إن السفن الصينية طردت بعض السفن اليابانية التي دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، واليوم تحدث خفر السواحل الياباني وقال إن السفن الصينية تنتهك المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر، بالرغم من أنهم طلبوا من السفن الصينية المغادرة وعدم الاقتراب من القوارب اليابانية.