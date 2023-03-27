قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني اكتسب قدرا كبيرا من الجدية والمصداقية

ثمن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة للمقترح الذي أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن توجيه الرئيس للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية يعكس حرصه على وجود ضمانة إضافية لانتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقًا للمعايير الدولية.

الحوار الوطني

وأضاف أن الحوار الوطني اكتسب قدرًا كبيرًا من الجدية والمصداقية في جدواه، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي استجابته للمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي، مؤكدًا أن النتائج الملموسة على أرض الواقع ستزيد من جدية التعامل مع الحوار الذي يضع مصلحة المواطن المصري أولوية فالجميع يعمل ويجتهد من أجل تحسين حياة كل مصري.

عضو مجلس النواب

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن رفع المجلس مقترح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، بدلا من انتهاء ذلك في يناير 2024، يحقق الشفافية ويضمن خروج الاستحقاقات الانتخابية بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى، بمنع أي محاولة للتلاعب أو إثارة الشائعات حول العملية الانتخابية.

ولفت «رزق»، إلى أن نجاح الحوار الوطني المصري مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المشاركة فيه، والتي تقاس بقيمة المخرجات التي سينتهي إليها وقدرتها على دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وتحقيق مصلحة المواطنين البسطاء.