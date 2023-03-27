«العفو الرئاسي»: استجابة الرئيس لمقترح مجلس الأمناء أول ثمار مناقشات ما قبل بدء الحوار الوطني

أشاد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي بالاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، لطلب مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كأول ثمار الحوار الوطني باستجابة فورية لمناقشات ما قبل بدء الحوار، ولا عزاء لكل من يحاول شيطنة المشهد.

لجنة العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي إن تلك الاستجابة تؤكد وتدعم جدية الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة أي انتخابات.

الحوار الوطني

وأكد السقا أن جلسات الحوار الوطني ستكون لها مردود وتوصيات هامة، ستسعى الدولة الى تنفيذها فور الاتفاق عليها، موضحا ان المقترحات التي قُدمت إلى مجلس الأمناء شهدت تنوعا كبيرا من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية مثمنا استجابته القوية والسريعة لأولى نتائج الحوار الوطنى.