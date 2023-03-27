«مستقبل وطن» يواصل توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن

في محافظة البحر الأحمر، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات بطولة كأس اتحاد الغردقة لكرة القدم الخماسية الرمضانية، علي ملاعب الغول بالشيخ شحات، وذلك بمشاركة 20 فريقا من أمهر كباتن الغردقة وبتقنية الـvar لأول مرة في الدورات الرمضانية بمدينة الغردقة.

وفي محافظة قنا، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري، لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة نزل الشباب بمدينة قنا، حيث تم اختيار 5 أمهات مثاليات وتكريمهن لدورهن العظيم في الحفاظ علي استقرار أسرتها والعبور بها نحو بر الأمان رغم فقدانها للعائل الأساسي وتم منح المكرمات هدايا عينية قيمة وشهادات تقدير.

أمانة مطروح توزع 1500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

وفي محافظة مطروح، قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في مركز العلمين، حيث وزعت الأمانة 1500 كرتونة مواد غذائية علي الأسر بمناسبة شهر رمضان الكريم، في نطاق قرى وتجمعات وأحياء المركز.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة «قوافل الخبر»، لتوزيع عدد كبير من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا احتفالًا بشهر رمضان الكريم في قري مركز البدرشين وقسم الهرم.

وفي محافظة الفيوم، قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا في بندر أول الفيوم بمناسبة شهر رمضان المبارك، من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة دمياط، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضًا لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث وفر المعرض كافة السلع والاحتياجات الغذائية.

إهداء مستلزمات طبية لمستشفى جمال حماد المركزي

وفي محافظة الإسكندرية، أهدت أمانة الحزب بالمحافظة، بعدد من المستلزمات الطبية إلى مستشفى جمال حماد المركزي في قسم كرموز، وذلك لتقديم الدعم الطبي وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وفي محافظة القليوبية، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توفير سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لتجوب قرية الحصافة بمركز شبين القناطر، وشهدت القافلة المتنقلة إقبالًا كثيفًا من المواطنين.