«الحوار الوطني» يثمن استجابة الرئيس لمقترحات الأعضاء بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه لا يمكن أن يصف كم الإيجابية والسعادة الدائرة بين أعضاء مجلس الأمناء بسبب الاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح ومخرجات جلسة مجلس الأمناء أمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «الحوار الوطني رئة حقيقية لهذا البلد، وأرضية جامعة لكل الآراء والأطياف، ونستطيع أن نتبادل بها الأفكار البناءة والخروج بمقترحات تفيد البلد وتنفعنا وتنفع جميع المواطنين، وهناك إيجابية كبيرة جدا وسعادة غامرة بين أعضاء مجلس الأمناء، وعندما استجاب الرئيس فهناك دلالتين؛ فإن سرعة الاستجابة تدل على اليقظة التامة والمتابعة المستمرة لكل ما يدور، وهو ليس مفاجئا فهي تعبر عن الانحياز الكامل والشفافية وسيادة القانون وسلامة الإجراءات».

الإشراف القضائي

وتابع: «الدولة المصرية ملتزمة بإجراء الانتخابات بإشراف قضائي كامل لمدة 10 سنوات فقط، أي أنه ابتداء من 17 يناير 2024 لو أن الدولة لا تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل فهي بهذا الشكل التزمت بالدستور، لكن مجلس الأمناء تناقش واقترح مقترحا تشريعيا ووجّه الرئيس الحكومة اليوم بتفعيل المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح، ومعنى ذلك أن لدينا معايير أعلى من المطلوبة دستوريا ودفعنا بسقف المعايير مما هو لازم وواجب دستوريا إلى ما هو أعلى، ومعنى ذلك الانحياز التام لسلامة وشفافية وضمان نزاهة الانتخابات».