عضو بمجلس النواب: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني تؤكد حرصه على الديمقراطية

أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل عن الاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى فيما يتعلق بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مما يضمن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات في مصر.

الحوار الوطنى

وقال وهدان: لا يسعنا الا أن نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الاستجابة العاجلة لما طرحه الحوار الوطنى واستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات بما يضمن نزاهة الانتخابات وأن تكون هناك شفافية ونزاهة تضمن مشاركة أكبر من المواطنين في أي استحقاق انتخابي.

مجلس النواب

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يثبت دائما حرصه علي أي مقترح من شأنه يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية موجها له الشكر علي اعلانه اليوم برعاية مقترح الحوار الوطنى واستمرار إشراف القضاء علي الانتخابات.