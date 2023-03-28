ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة دمياط، عن موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، ليمكن لهم تحديد موعد وجبة السحور وموعد الإمساك قبل بداية صوم اليوم السادس، فضلا عن تحديد موعد صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 28-3- 2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد محافظة دمياط، يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة بمساجد دمياط، ما يميز الشهر الكريم، ويكسبه بهجة وروحانية عن بقية الشهور عملا بالسنة النبوية الشريفة بالابتهاج بقدوم شهر رمضان والتبشير به.

موعد أذان الفجر بدمياط

يحين موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 4:22 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم لهذا العام المعلنة عن هيئة المساحة المصرية، وتضم مواقيت الصلاة الخمس، بداية من صلاة الفجر مرورا بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، وصولا لصلاة العشاء، بالإضافة لموعد الشروق.

موعد أذان الفجر اليوم

يحين اليوم موعد أذان الفجر باليوم السادس من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.