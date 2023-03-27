موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

بالتزامن مع خامس أيام شهر رمضان يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023، إذ يختلف موعد أذان الفجر من يوم لآخر ومن محافظة إلى أخرى، طبقا للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية، فيما يتعلق بإمساكية شهر رمضان في جميع المحافظات.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم

وتعرض« الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023 في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء.

أذان الفجر اليوم الاثنين 27-3-2023 في البحيرة

وجاء موعد أذان الفجر في البحيرة في تمام الساعة 4:25 دقيقة بفارق دقيقة عن أذان فجر أمس الأحد 26-3-2023، وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام تكون 14 ساعة و8 دقائق بفارق 3 دقائق عن عدد صيام أمس.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023

وعن إمساكية خامس أيام شهر رمضان الموافق 27 مارس 2023 جاءت كالآتي:

فجر 4:25 صباحا

ظهر 12:04 مساء

عصر 3:33 مساء

المغرب 6:13 مساء

العشاء 7:32 مساء

وتوجه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة حملات التطهير داخل مساجد المحافظة على مدار اليوم.