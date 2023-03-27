موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الاثنين 27-3-2023

يحرص الأهالي على معرفة موعد اذان الفجر في بورسعيد الیوم الاثنين 2023-3-27، للإمساك عن تناول طعام السحور، لبدء ساعات الصيام في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في بورسعيد الیوم

تحرص الوطن على تقديم خدمة مواقيت الصلاة منها أذان الفجر اليوم في بورسعيد الاثنين 2023-3-27، وقد أعلنت هيئة المساحة المصرية، الآتي:

موعد آذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:18 صباحا

الشروق الساعة 5:46 صباحا

الظهر 11:56 صباحا

العصر 3:26 مساء

المغرب 6:07 مساء

العشاء 7:26 مساء

عدد ساعات الصیام الیوم الأحد 2023-3-26 في بورسعيد

بلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 2023-3-27 في بورسعيد حوالي 14 ساعة صيام، وتبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:18 صباحًا وتنتهي في 6:07 مساءً ثم يتناول الصائمون مباشرة الإفطار بالبلح واللبن والمشروبات المعتاد تناولها بعد الصيام وسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلو المغرب ثم يستكملوا الطعام، وبعدها يقيموا صلاة العشاء الساعة 7:26 والتراويح.