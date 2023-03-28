الاتحاد الأوروبي يحظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود بحلول عام 2035

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، موافقتها على حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود، اعتبارا من عام 2035، بحسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، مساء أمس الاثنين.

حظر السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول 2035

بحلول عام 2035، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون، وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال، لصالح السيارات الكهربائية بالكامل.

وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أنه يجري الآن وضع مشروع القانون على جدول الأعمال في اجتماع لوزير الطاقة الأوروبي، لاعتماده رسميا يوم الثلاثاء المقبل.

القوانين الجديدة تستثني مصنعي السيارات الخارقة

ويعد هذا التغيير الجذري، جزءا من دفع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفي سياق متصل، قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ، إن القوانين الجديدة تستثني مصنعي السيارات الخارقة من شرط التحول إلى اللون الأخضر، مضيفا أنه مع الاستثناء الجديد، يمكن تسجيل بعض المركبات التي تحتوي على هذا النوع من محركات حرق الوقود بعد عام 2035 طالما أنها تستخدم وقودا محايدا لثاني أكسيد الكربون.

ومن المحتمل أن تنطبق هذه القوانين الجديدة فقط على سوق السلع الفاخرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود الاصطناعي.