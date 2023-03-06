تفاصيل مشروع طلابي صديق للبيئة.. تحويل ثاني أكسيد الكربون لمواد بناء

قال عمر عصام، أحد أعضاء مشروع إنتاج مواد البناء عن طريق تخزين ثاني أكسيد الكربون في صخور البازلت وإعادة استخدامها مرة أخرى، إن المشروع جاءت فكرته بعد اهتمام العالم أجمع بقضية الاحتباس الحراري خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف cop27 بدينة شرم الشيخ، وهو ما دفع الفريق الذي نفذ المشروع في البحث عن حلول لمشكلة الاحتباس الحراري بطريقة علمية وبأقل التكاليف، خاصة وأن هذه المشكلة تكلف مصر المليارات سنويًا.

تحويل ثاني أكسيد الكربون لمواد بناء

وأضاف عصام في حوار على فضائية «dmc»، أنه بالتفكير العلمي في المشكلة توصل فريق البحث إلى أن تخزين كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في صخور البازلت، ثم تحويله عن طريق بعض التفاعلات الكيميائية لمواد تستخدم بالبناء، خاصة وأن صخور البازلت تضم العديد من المعادن كالماغنسيوم والكالسيوم وهي تتفاعل مع المياه وثاني أكسيد الكربون لتتحول لمواد بناء كالكالسيت الذي يصنع منه الأسمنت.

سحب المعدلات الزائدة من ثاني أكسيد الكربون

وأوضح لؤي وحيد، أحد أعضاء المشروع بأن أهم مصدر لاستخراج ثاني أكسيد الكربون هو الهواء، لافتًا إلى أن ثاني أكسيد الكربون ليس مضر في المطلق، غير أن زيادة نسبته عن المعدلات الطبيعية هي التي تجعله يؤثر بالسلب على الإنسان، وهي المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية المعتادة.

وتابع وحيد أن فكرة المشروع تتضمن تخلص الهواء من نسبة ثاني أكسيد الكربون الزائدة وإرجاعها مرة أخرى إلى باطن الأرض للاستفادة منها، إذ يتم الحصول على هذه النسبة الزائدة من خلال أدخنة المصانع، ويتم توصيل أنابيب المصانع التي تخرج منها الأدخنة المتضمنة ثاني أكسيد الكربون، وهي مزودة بفلتر لفصل المخلفات الكربونية عن ثاني أكسيد الكربون لاستخدامها في المشروع.